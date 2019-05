Concorsi truccati a Medicina, revocata interdizione per Della Puppa

Per la presunta turbativa nell'organizzazione dei concorsi per la facoltà di medicina di Firenze, è stata revocata la misura interdittiva della durata di 6 mesi disposta dal gip Anna Liguori nei confronti del professor Alessandro Della Puppa. Il professor Della Puppa è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla facoltà di medicina di Firenze. Per l'altro indagato, Domenico D'Avella, la misura interdittiva stata dimezzata da 12 a 6 mesi

L'accusa per i due indagati è quella di abuso d'ufficio in concorso. Il 12 marzo scorso è stata disposta la misura dell'interdizione dalla direzione/partecipazione a organismi istituzionali con funzioni programmatiche o deliberative e dalla partecipazione a commissioni di esame o valutative di qualsiasi tipologia.

Per il tribunale della libertà, che ha accolto la difesa, il medico Della Puppa sarebbe rimasto estraneo alle presunte irregolarità commesse da altri indagati per 'truccare' il concorso per professore associato, designandolo di fatto come vincitore prima ancora che venisse emanato il bando.

