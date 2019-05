Domenica a quattro zampe al parco dei Renai

Al parco dei Renai sarà una domenica ‘a quattro zampe’. Zamp in park è infatti il nome della manifestazione che accoglierà gli appassionati di cani per una giornata di divertimento e dimostrazioni sul campo. Rinviato a causa del maltempo, domenica potrà finalmente andare in scena

L’evento è organizzato in collaborazione con la scuola di educazione cinofila ‘Parla coi lupi’. Si comincia alle 10 con la mostra canina aperta a cani di razza e meticci.

Durante l’evento di domenica, alle 16 ci sarà un’esibizione di cani da lavoro, alle 17 la prova di agility.

Oltre alla mostra mercato, al parco sono aperti anche i gestori; il ristorante Chiringuito, la gelateria Frigus, l’Happy Park per i bambini, il minigolf Adventure. Il parco è raggiungibile anche in bicicletta dalle Cascine attraverso la pista ciclabile di 7 chilometri che corre lungo l’argine dell’Arno.

Zamp in Park è un evento che rientra nel calendario degli appuntamenti che il Parco dei Renai ha organizzato nel cartellone di eventi della stagione 2019.

Il parco di Signa è aperto nei giorni feriali dalle 12 alle 20, domenica e festivi dalle 12 alle 20. Con l’apertura del parco, sono aperte anche le attività tradizionali, come il ristorante Chiringuito, la gelateria Frigus, Il Minigolf Sottocosta, l’Happy Park coi giochi Gonfiabili. Nel parco ci sono anche una piscina semi olimpionica, campi di calcetto e beach volley, una spiaggia in sabbia con un vero e proprio stabilimento balneare per fare bagni nel lago.

