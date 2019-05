Educazione alimentare, a Santa Maria a Monte l''Arcimboldino'

L'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte gestisce il servizio di refezione scolastica direttamente attraverso la propria struttura della cucina scolastica e i propri cuochi. Il Sindaco afferma che tale scelta organizzativa rappresenta un impegno molto importante perché l’amministrazione crede che la mensa scolastica debba essere considerata un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e famiglie.

In linea con questo indirizzo, il Vice Sindaco Manuela Del Grande prosegue: “l’Amministrazione Comunale promuove progetti di educazione alimentare, riconosciuti e approvati dall’Istituto Comprensivo, nel Protocollo di intesa sottoscritto con l’Ente, mirando alla promozione di sane scelte alimentari e a buoni principi di alimentazione, come ad esempio un corretto approccio alla frutta ed alla verdura.

I progetti di educazione alimentare svolti quest’anno scolastico quali il FRUIT PAINTING realizzato nelle scuole dell’infanzia, IL LABORATORIO DEI SENSI E LE USCITE AL MERCATO, realizzati nelle scuole primarie, curati e organizzati dalla Chef Cristina Pistolesi, hanno permesso di utilizzare i colori degli ortaggi e della frutta come tavolozza per creare disegni edibili, permettendo di dare dei rudimenti di educazione alimentare come la stagionalità e la territorialità delle materie prime.”

Per questo l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Carducci e il Comitato Fiera dell’Assunta organizza, come momento conclusivo dei progetti di educazione alimentare, la seconda edizione dell’ evento che vedrà protagonisti i bambini, i genitori , le insegnati e le loro creazioni: l'Arcimboldino previsto per il prossimo 01 Giugno 2019 in Piazza della Vittoria dalle ore 14:45.

Dalle ore 14:45 ci saranno i laboratori di fruit painting, dalle 16:00 lo show cooking, anche quest'anno possiamo contare sulla professionalità della nostra Chef Cristina Pistolesi e dei Cuochi della Cucina Scolastica Comunale. Inoltre i genitori saranno invitati ad una gara d’eccezione: saranno protagonisti di una staffetta nella sbucciatura delle patate che il Comitato Fiera dell’Assunta provvederà poi a friggere e servire.

Inoltre all’interno del programma dell’evento saranno organizzate dalle 15:30 alle 18:30 le visite guidate nell’ambito del progetto i “Sabati del Castello”, con la partenza dal Museo di Casa Carducci.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

