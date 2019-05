Elezioni Certaldo, Bruni: "Non andremo in Consiglio, c'è rammarico"

Ringraziamo tutti i nostri elettori che hanno creduto sinceramente nel nostro programma e sopratutto nei nostri progetti di sviluppo. In pochi giorni, essere riusciti a trasmettervi la bontà dei nostri programmi ed aver trovato tanto apprezzamento trasformatosi in fiducia, è per noi motivo di grande orgoglio. Vi abbiamo promesso che era ed è nostro intento lavorare seriamente per creare condizioni per la prosperità del paese e se anche non potremo rappresentarci come forza Civica in Consiglio Comunale, ci impegneremo nel miglior modo possibile a sensibilizzare l’amministrazione al fine di prendere seriamente in considerazione i punti focus e le positività oggettive presenti nel nostro programma. Non vi nascondiamo che c'è in noi un po' di rammarico, nel non potervi rappresentare in Consiglio Comunale a causa di normative di calcolo per l’ assegnazione dei seggi. Nonostante il superamento abbondante della soglia minima del 3%, avendo totalizzato il 5%, a causa del plebiscito ottenuto dalla maggioranza nei confronti di tutte le forze di opposizione, soli 19 voti non ci consentono la rappresentanza. Facciamo un sincero augurio a chi è stato eletto all’interno di tutto il nuovo Consiglio Comunale, confidando che si possano creare le condizioni per migliorare tutta la nostra cittadina, non soltanto adempiendo ai lavori di normale amministrazione, ma riportando i diritti e i doveri delle persone al centro di tutto, sia dal punto di vista politico ma anche socio-economico

Massimo Bruni, Certaldo cambia Certaldo

