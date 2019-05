Elezioni, La Lega: "Risultato storico a San Casciano"

LEGA UN RISULTATO STORICO a San Casciano per la prima volta entreranno in consiglio comunale due consiglieri della lega, VINCENZO BOSCO (autoferrotranviere) e ELEONORA LEONCINI (Avvocato).

"È un risultato importante, storico, in un paese così radicato nelle tradizioni, la Lega è riuscita ad entrare con ben due consiglieri comunali; ora ci attende una opposizione seria e decisa per

Il bene di San Casciano, siamo onorati di servire il popolo e le istituzioni".Dichiara Eleonora Leoncini.

"Ho appreso con soddisfazione della fiducia espressami dalla popolazione di San Casciano.

Consapevole delle responsabilità che mi attendono, garantisco un ancor maggior impegno nell’ascolto delle istanze di tutti i miei concittadini; disponibile a rappresentarle ed a sostenerle in Consiglio Comunale.

Dalle parole ai fatti: questo mio metodo sarà il miglior iniziale ringraziamento che posso sin da subito loro assicurare".Dichiara Vincenzo Bosco.

" Lo storico traguardo conseguito a San Casciano dove non avevamo alcun eletto, ha dimostrato che la perseveranza e la volontà di cambiamento sono ormai inarrestabili anche nelle zone più ostiche del Chianti Fiorentino. L'eccezionale risultato conseguito permetterà il radicamento permanente del nostro movimento sul territorio; condizione ideale affinché si possa finalmente pensare di espugnare il Comune. Sono particolarmente fiero del lavoro svolto con grande perseveranza dal gruppo locale e dall'elezione di una figura storica come Vincenzo Bosco, persona stimata ed apprezzata da tutti in Lega e dell'avvocato Leoncini, illustre professionista che ha portato un importante valore aggiunto in questi mesi". Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

