Empoli città del nuoto col 27esimo meeting nazionale

Numeri imponenti per il 27° meeting nazionale 'Città di Empoli', uno degli eventi sportivi annuali più prestigiosi allestiti sul nostro territorio. Dal pomeriggio del 31 maggio alla mattina del 2 giugno si sfideranno, nella piscina olimpica scoperta comunale al Parco di Serravalle, ben 929 atleti, di cui 481 uomini e e 448 donne, tesserati da 37 società. Saranno al via concorrenti delle categorie Esordienti 'A', Ragazzi e Unica (Juniores, Cadetti, Seniores) per un totale di 3.406 gare individuali, poiché non si terranno staffette. Il club organizzatore T.N.T. Empoli schiererà 52 portacolori (27 uomini e 25 donne), mentre la Coopernuoto di Correggio (Reggio Emilia) presenterà la squadra più corposa con addirittura 93 iscritti.

Venerdì (ore 16) la manifestazione sarà inaugurata dai 50 dorso, seguiti dai 50 rana, 100 stile e 200 delfino. Sabato (dalle 9) le competizioni verranno aperte dai 100 dorso per proseguire con 200 stile e 200 rana. Nello stesso giorno (ore 16) andranno in scena i 50 stile uniti ai 50 delfino, 400 misti e 400 stile. Domenica (dalle 9) si disputeranno gli 800 stile femminili Assoluti e i 1500 stile maschili Assoluti, con annessi i 100 delfino, 100 rana, 200 misti e 200 dorso. Le iniziative collaterali alla rassegna, invece, saranno specificate nella conferenza stampa fissata per venerdì 31 maggio alle ore 12 presso i locali del Gruppo SeSa in via Piovola, 138 a Empoli.

Fonte: Città di Empoli - Ufficio stampa

