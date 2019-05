Estate Teatro C'Art 2019, principianti e professionisti si mettono in gioco

Dopo il grande successo degli anni passati, anche per quest’estate il Teatro C'art di Castelfiorentino apre le sue porte a quanti volessero conoscere o approfondire il mondo del clown, ed a sviluppare le proprie competenze espressive legate al corpo. Vengono proposti cinque seminari formativi distinti nei mesi di luglio e agosto.

I seminari “Clown Identità Comica del Corpo” livello base e avanzato, tenuti da André Casaca, daranno ai partecipanti gli strumenti per sviluppare le proprie capacità comico-espressive. Si tratta di un lavoro che modifica l'approccio con il proprio corpo, trasformando la stupidità personale in una preziosa risorsa artistica. “Essere stupidi significa stupirsi, significa capire in modo diverso piuttosto che non capire, significa usare gli occhi non per fotografare e analizzare la realtà, ma per accogliere, e rispondere alla necessità del pubblico. Quindi non si tratta di aggiungere, ma togliere, denudarsi da concetti o forma e rendere trasparente lo stare in scena, e questa è una condizione costante e difficile da assumere perché inconsapevole” commenta André Casaca.

André Casaca è uno dei maggiori professionisti del teatro corporeo e clown sul territorio italiano. Attore, Ricercatore Teatrale, Clown, Regista, ideatore del metodo “Educazione comico – relazionale”, si dedica al teatro da più di 25 anni. Il suo metodo artistico e pedagogico è riconosciuto in Italia e all’estero, nel campo della formazione teatrale e universitario. E’ Direttore Artistico e Pedagogico del Centro Culturale Teatro C’art e collabora con le maggiori Scuole di Teatro professionali nazionali.

Per chi invece volesse avvicinarsi a un training incentrato sui sensi e sulla percezione è in programma il seminario “Natura del Corpo” diretto da Teresa Bruno. Attivare la percezione significa tornare a sentire il proprio corpo, distaccandosi dall’impegno del fare, del cercare: questo è l’elemento che si cercherà di stimolare durante il seminario. Giornate all’aperto, immersi nella natura toscana, camminate a piedi scalzi e a contatto con i diversi materiali per riconnetterci con le nostre radici. La libertà di giocare con elementi della natura, acqua, rami di alberi, vento, coinvolgendo il nostro essere istintivo. Il lavoro che sarà sviluppato, si alternerà tra giornate in sala e all’aria aperta.

Teresa Bruno è attrice, clown, ricercatrice teatrale, educatrice e fondatrice nel 2002 della compagnia e dello spazio culturale Teatro C’art. Inizia come ginnasta dal 1991 e nel 1999 a teatro con André Casaca, con il quale collabora da 17 anni. Approfondisce sull’Arte del clown, mimo e teatro fisico con Yves Lebreton, Philippe Gaulier, Jos Houben, Lume Teatro Brasile, Paco Gonzales- Familie Floz, danza con Raquel Hirson Scotti- Lume Teatro, Sabrina Cunha, Marigia Maggipinto compagnia di Pina Baush, danza Butoh Atsushi , danza flamenca Pilar Carmona, voce/canto con Daniela Soria, Monica Scifo e Ida Maria Tosto e inizia la formazione all’Istituto Modai di Torino sul metodo funzionale sulla voce di Gisela Rohmert.

Questo il programma:

“Clown Identità Comica del Corpo”

Dal 15 al 19 luglio (LIVELLO AVANZATO). Approfondimento per chi ha partecipato ad una formazione base con André Casaca, oppure abbia una base consolidata teatrale o sul clown.

Dal 5 al 9 agosto (LIVELLO BASE)

Dal 12 al 16 agosto (LIVELLO BASE)

Dal 19 al 23 agosto (LIVELLO AVANZATO)

“Natura del Corpo” Training percettivo sensoriale

Dal 29 luglio al 2 agosto

Coloro che hanno necessità di alloggio, potranno soggiornare presso “Casa sul Rio Petroso”, una casa colonica in piena campagna toscana, distante soltanto 5 minuti dal Teatro C’art.

Per info e iscrizioni http://teatrocart.com/seminari/

tel. 0571 629811

info@teatrocart.com

www.teatrocart.com

Fonte: Teatro C'Art Castelfiorentino

