Ferisce il padre con un coltello, arrestato 38enne a Livorno

Un 38enne di Livorno è stato arrestato dopo aver ferito il padre con un coltello. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 29 maggio, in via del Limone: sono intervenuti i carabinieri e hanno portato in carcere l'aggressore.

Il padre del 38enne ha raccontato ai militari di essere stato colpito dal figlio con un coltellino svizzero al termine di una violenta lite. Il coltello, con lama di 7 cm, è stato trovato nel giardino della casa e sequestrato. I colpi sono stati inferti alla spalla destra e al braccio.

Anche la compagna del ferito presentava alcuni segni di aggressione e contusioni e ha raccontato che il figliastro e la fidanzata l'avevano colpita alla testa.

Coinvolta anche la nonna dell'arrestato, molto anziana, presente al momento della lite, che è stata colpita dal lancio di un oggetto ma non ha riportato lesioni.

