Inps negò il bonus bebè a una straniera, condannato a pagarlo

Una mamma albanese ha presentato ricorso presso il Tribunale di Pistoia contro l'Inps che le aveva negato il bonus bebè 'una tantum' da 800 euro che viene concesso a tutte le madri straniere regolarmente presenti in Italia, anche a quelle che inizialmente erano state escluse dall'Inps poiché prive di un permesso di soggiorno a lungo termine.

Il tribunale di Pistoia, sezione lavoro, che con un'ordinanza emessa il 27 maggio scorso ha accolto il ricorso condannando come discriminatoria la condotta dell'Inps rispetto al trattamento per le lavoratrici comunitarie. La donna aveva un permesso di soggiorno che le consentiva di lavorare in Italia

Tutte le notizie di Pistoia