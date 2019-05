Lancia bottiglie di vetro dalla finestra: arrestato 35enne a Castelfiorentino

Un 35enne marocchino, B.A. le iniziali, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ieri sera a Castelfiorentino. L'uomo aveva tirato delle bottiglie di vetro dalla finestra di una casa vicina alla sua abitazione, danneggiando un'auto parcheggiata di sotto. L'uomo era ospite di un amico e nell'occasione in stato di ebbrezza. I carabinieri della locale stazione, dopo essere stati chiamati in causa da un cittadino che ha visto la scena dei 'lanci', lo hanno individuato. Lui, di tutta risposta, non voleva fornire i documenti per la sua identificazione (difatti non ne aveva) e dare i suoi dati. Durante gli accertamenti ha anche tirato calci e pugni ai carabinieri, prendendo la mano destra di uno dei militari mentre provava a divincolarsi. Dopo l'arresto, questa mattina si terrà il processo per direttissima.

