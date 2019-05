Le opere dei detenuti in mostra alla galleria Olmastroni

Opere d’arte dedicate a Siena, realizzate con materiali di scarto, e fruibili anche ai non vedenti. Questo è “Comunicazioni visive e tattili”, l’esposizione dei lavori dei detenuti della Casa circondariale di Santo Spirito che si inaugura sabato prossimo, 1° giugno alle ore 11 nella Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi (via di Città. 75).

L’appuntamento fa parte del cartellone del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena con il supporto di Vernice Progetti Culturali. In particolare capofila del progetto, culminato nella mostra, è l'Auser comunale di Siena che, in partenariato con la direzione del carcere, è risultato tra i soggetti vincitori del bando di concorso del Comune di Siena collegato al Festival.

Le opere, prodotte dagli allievi del laboratorio permanente di pittura e ceramica di Santo Spirito, raffigurano la città di Siena e sono realizzate con materiali di scarto, con la particolarità di essere fruibili, grazie a una sofisticata tecnica di esecuzione, anche da un pubblico di non vedenti. Non solo, sono corredate da didascalie anche in linguaggio Braille: l’Unione italiana ciechi di Siena ha fornito una preziosa collaborazione ai curatori della mostra e principalmente a Monica Minucci, l’operatrice volontaria che collabora stabilmente con la direzione della Casa circondariale nella gestione del laboratorio. L'allestimento della mostra sarà arricchito da fotografie e filmati con le testimonianze degli autori e la loro descrizione, in questo modo gli effetti sonori che accompagnano le immagini guideranno i visitatori, specie quelli non vedenti, in un vero e proprio viaggio sensoriale.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 15 giugno tutti i giorni con orario 10-12 e 16-18.

