Leonardo e Benozzo Gozzoli si incontrano con le Invasioni Digitali

Secondo appuntamento con le #InvasioniDigitali del MuDEV – Museo Diffuso Empolese Valdelsa – l’iniziativa che si propone di “Invadere” (ovvero visitare e vivere) un museo, sito archeologico, centro storico o altro spazio ancora, condividendo la propria esperienza attraverso i social network. Dopo il debutto al Museo Remiero di Limite sull’Arno, è ora la volta di prenotarsi per il Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino dove sabato 8 giugno alle ore 16.00, le 25 persone che si iscriveranno potranno visitare gratuitamente il Museo, armati di smartphone e/o macchina fotografica, per cercare di cogliere e condividere poi online aspetti inediti del museo, delle opere e degli allestimenti.

Ospite e pretesto delle invasioni sarà la rappresentazione iconica di Leonardo Da Vinci che nell’anno delle grandi Celebrazioni Leonardiane il MuDEV ha adottato come guida simbolica per tutto il circuito museale. Le foto scattate all’immagine di Leonardo itinerante andranno infatti postate sui social con l’hashtag #leogoesto (sia su Facebook che su Instagram nei canali @mudevmuseodiffuso), hashtag che sta per “Leonardo goes to”. A ciascun partecipante verrà consegnato gratuitamente il kit del MuDEV al cui interno si trova anche una spilletta che riproduce – in chiave contemporanea – il volto di Leonardo. Leonardo che, utilizzato in una chiave narrativa simile al quello del Favoloso mondo di Amélie, assumerà così un valore iconico, un po’surreale. I partecipanti avranno la possibilità di rivedere i loro scatti sui social non solo il giorno dell’invasione direttamente postati da loro ma anche nel corso dell’anno nella campagna social del MuDEV.

La partecipazione è gratuita, per un massimo di 25 partecipanti circa per evento. Prenotazioni al +39 0571 64448 o scrivendo a info@museobenozzogozzoli.it

