Material Preview, Spinelli: "In Toscana la leather valley, ora una vetrina internazionale"

Dall’inaugurazione di Material Preview, la fiera delle aziende chimico-conciarie, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli rilancia la proposta di un’esposizione toscana legata al mercato delle pelli. Non un’alternativa alla kermesse milanese Lineapelle bensì una concentrazione di aziende del lusso che esaltino la centralità dell’artigianato toscano, quello che si concentra lungo la valle dell’Arno.

Spinelli ha ribadito questa sua proposta questa mattina a Santa Croce sull’Arno, dove insieme al presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, e al sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, hanno affiancato la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda nel taglio del nastro e nella visita ai 40 stand delle aziende locali che espongono a Material Preview.

“Non c’è una boutique nel mondo – ha detto Spinelli – che non abbia al proprio interno un prodotto nato in queste terre. Tra Firenze e il Valdarno Inferiore c‘è quella che potremo definire la “leather valley” toscana, una sorta di silicon valley della moda. Siamo il polo del lusso ma siamo anche gli eredi di una tradizione artigianale unica e siamo soprattutto un luogo di eccellenza per quanto riguarda lo studio dei materiali, la formazione professionale e l’attenzione ai temi dell’ecologia e della depurazione. Tutto questo bagaglio di competenze e professionalità dobbiamo trovare il modo di farlo conoscere al mondo non solo partecipando con le aziende ai vari saloni internazionali ma anche portando i clienti in Toscana. Per questo ritengo che creare una fiera di preselezione con le principali aziende della zona da tenersi a Firenze, magari in occasione di Pitti Uomo, possa rappresentare una vetrina unica. Un luogo dove chi acquista può trovare i prodotti proprio dove nascono e che quindi può chiedere e ottenere anche le personalizzazioni praticamente in tempo reale. In passato ne ho parlato con i vertici dell’UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria e oggi ho ribadito questo mio convincimento anche al presidente del consiglio regionale Eugenio Giani che ha apprezzato moltissimo l’idea. Una fiera toscana dedicata al mondo della pelle rappresenterebbe una vetrina eccezionale per i nostri territori, da Firenze fino al Comprensorio del Cuoio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

