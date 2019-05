"Nel sorriso di Valeria" 12mila euro per 30 ragazzi di San Miniato

Come ogni anno, gli studenti più meritevoli nell’esame di licenza media, nei comuni di San Miniato e Sonnino, possono contare sulle borse di studio “Per realizzare un sogno”, messe a concorso dall’associazione Nel sorriso di Valeria onlus.

Le borse vengono poi riassegnate al terzo anno delle scuole superiori e infine per l’iscrizione all’università. Nel bando pubblicato sono stanziati 12.000 euro da distribuire a trenta ragazzi che si iscrivono alle scuole superiori e mantengono un regolare percorso di studi fino all’iscrizione universitaria.

Le domande, su modello scaricabile dal sito www.nelsorrisodivaleria.org, scadono il 30 settembre e si possono presentare, con la documentazione richiesta, alla direzione didattica di appartenenza, per i licenziati in terza media, o all’URP del comune o alla sede dell’associazione; gli universitari possono anche inviarle per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org.

Altre due borse da 500 euro ciascuna vengono assegnate, in ricordo di Katiuscia Mariani, ai migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo di San Miniato, e altre quattro, in ricordo di Stefania Gasbarrone, ai migliori diplomati di Sonnino.

Non dimentichiamo il 5xMille nelle nostre dichiarazioni fiscali; verrà destinato alle borse di studio e al progetto scolastico in Costa d’Avorio. Cod.Fiscale n. 91013650501.

Grazie all’IPA (International Police Association) di Pisa per il Torneo di calcetto “1* Memorial Caduti nell’adempimento del proprio dovere”, che si svolgerà a Fornacette (PI) Sabato 15 Giugno, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza anche alla nostra associazione.

