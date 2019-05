Parcheggiatore e venditore abusivo multati a Firenze

Una pattuglia delle analisi e strategie con personale di nuova nomina intenta a controllare la zona di piazza della Libertà per contrastare l’abusivismo ed il degrado urbano ha sorpreso uno straniero che cercava vendere merce senza autorizzazione. Si trattava di 145 oggetti composti essenzialmente da fazzoletti, aste per selfie, prodotti di elettronica e capi di abbigliamento, è stata sequestrata. Per l’uomo è scattato anche un verbale da 3100 euro per vendita di merce senza autorizzazione. Lo straniero è risultato, successivamente, non in regola con le norme sull’immigrazione e per questo denunciato.

Nuovi agenti hanno controllato anche piazzale Vittorio Veneto dove hanno sorpreso un parcheggiatore abusivo che indicava i posti liberi agli automobilisti; gli agenti sono entrati in azione non appena hanno visto che in cambio l’uomo chiedeva denaro per il “servizio” prestato. Da un controllo sui documenti è risultato essere un 24enne straniero. Da ulteriori accertamenti è risultato che la Polizia Municipale lo aveva già sanzionato nel novembre scorso sempre per attività di parcheggiatore abusivo pertanto, a norma del recente decreto sicurezza, l’uomo è stato denunciato per reiterazione; adesso rischia l'arresto da sei mesi ad un anno ed un'ammenda da 2 a 7 mila euro.

