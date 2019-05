Persona investita dal treno tra Ripafratta e Lucca

Una persona è stata investita da un treno tra le stazioni di Ripafratta (San Giuliano Terme) e Lucca nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17. Per i viaggiatori di quel convoglio specifico sono stati attivati 7 bus che effettueranno la spola tra San Giuliano e Lucca. Customer care attivi nelle stazioni di Pisa e Lucca con sussidio delle biglietterie.

Dalle prime testimonianze raccolte, sembra che l'uomo abbia oltrepassato la barriera in bici cadendo a terra e finendo per essere travolto dal convoglio. Il treno procedeva a velocità moderata perché in prossimità di una stazione. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria.

Sospeso il traffico sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca. Attivate da Rfi corse sostitutive. La procura di Pisa ha aperto un'inchiesta

Aggiornamento

Circolazione dei treni sulla tratta Pisa-Lucca ripresa alle 18.30. La dinamica non è stata ancora chiarita del tutto e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. 18 i treni che hanno subito cancellazioni parziali o totali e ritardi fino a 45 minuti.

