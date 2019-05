Pistoia-Abetone, torna la leggendaria gara podistica

Stiamo per entrare nel mese della PISTOIA-ABETONE, gara-leggenda del podismo italiano (giunta alla 44^ edizione), al via Domenica 30 Giugno con la consueta partenza alle ore 7.30 dalla storica Piazza del Duomo di Pistoia ed arrivo alle celebri “Piramidi” della famosa stazione sciistica montana.

La manifestazione caratterizza dal 1976 lo sport del “Luglio Pistoiese” ed è un eccezionale veicolo promozionale per la nostra città ed il nostro territorio, richiamando centinaia di podisti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Le validità- La corsa è valevole come Campionato Italiano I.U.T.A. di Ultramaratona in Salita, per il Grand Prix Iuta Italia, per il Campionato Nazionale (traguardo Abetone) e Regionale (traguardo intermedio San Marcello Pistoiese) Gran Fondo Donatori A.V.I.S., per “Le Classiche Toscane”, il Challenge “Romagna-Toscana”, il Challenge “Crudelia”, il Circuito “Montagna Pistoiese e Bolognese” ed il Gemellaggio “Corsa al Monte Faudo/Pistoia-Abetone”.

Gli sponsor- La manifestazione è sostenuta dagli sponsor principali Hoka One One (sponsor tecnico), S.A.F. Società Abetone Funivie, Acqua San Benedetto, Il Campione Prato, Vini Sensi, Toscana Fair, Ethic Sport ed ha come partner Itas Assicurazioni, Noleggio Sedoni, Chianti Banca, Tuci Elettrodomestici, Italgronda Prato, Automobile Club Pistoia ed Iveco Officina Fattori Maurizio e da una miriade di piccoli sponsor locali.

I percorsi- Ben 5 i percorsi pronti a soddisfare le esigenze ed i gusti di ogni tipo di podista. La 50 chilometri (Pistoia-Abetone, la “Regina delle Gran Fondo Europee su Strada in Salita”) ha ormai assegnato quasi tutti i pettorali disponibili (900 in totale, già 800 adesioni raccolte). E’ ormai certa, anche quest’anno, la chiusura anticipata delle iscrizioni per esaurimento dei posti disponibili. Già 19 le regioni italiane rappresentate ed una quindicina di nazioni estere. La 30 chilometri (Pistoia-San Marcello) è invece un valido impegno per chi prepara una maratona autunnale o per coloro che intendono cimentarsi in futuro nel percorso lungo.

La camminata “Free Walking” (San Marcello-Abetone, distanza 20 chilometri) è invece divenuta il successo delle ultime edizioni (250 partenti nel 2018). Un modo per cimentarsi negli ultimi mitici chilometri della gara, tagliare il traguardo che è “solo dei più forti” e ricevere apposita medaglia, attestante un’impresa in questo caso veramente “alla portata di tutti”. Il “Quarto Traguardo” (Le Regine-Abetone, distanza 3 chilometri), è il percorso riservato a diversamente abili, accompagnatori ed a tutti coloro che intendono aggregarsi a questa ormai celebre camminata (fatta in amicizia) ad iscrizione gratuita.

Infine il Trekking, con la “Traversata notturna dal Rifugio Portafranca all’Abetone” (circa 10 ore), per richiamare alla partenza gli amanti delle suggestive escursioni fuori strada, in questo caso “al chiaro di luna” (la partenza è nel cuore della notte).

Iscrizioni- Il 31 Maggio scadrà la possibilità di iscriversi a quota agevolata; poi sarà possibile iscriversi a tariffa intera solo entro il 22 Giugno per la 50 e 30 chilometri ed entro il 28 Giugno per Free Walking e Trekking (quota gratuita per il Quarto Traguardo).

Per ogni informazione si può contattare il Comitato Organizzatore: sito internet www.pistoiaabetone.net; mail info@pistoia-abetone.net; telefono e fax 057334761; infoline 3896452997.

L’organizzazione- La gara è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Toscana. Il Comitato Promotore Permanente è composto dall’A.S.C.D. Silvano Fedi di Pistoia, dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni interessati dal passaggio della corsa, ovvero Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Pistoia.

Fanno parte del Comitato Promotore anche Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Pro Loco, Comitato Regionale F.I.D.A.L., Comitato Provinciale C.O.N.I. Pistoia, Comitato Provinciale U.I.S.P. Pistoia, C.N.A. Pistoia, Confcommercio Pistoia, A.V.I.S.Pistoia ed Assindustria Pistoia.

Collaborano all’Organizzazione- Co.Pi.t spa, UISP Pistoia Settore Atletica, Pod. Misericordia Aglianese, Atletica Casalguidi Mcl Ariston, GS Run...dagi Buggiano, Podistica Quarrata, Podistica La Stanca Valenzatico, Atletica Borgo a Buggiano, Atletica Valdinievole, Runners Maratoneti Berzantina, Firenze Marathon, Jolly Motors Prato, CAI Pistoia Gruppo Podistico, GS Cral Asl 3 Pistoia, AC Capostrada, Gruppo Pace Makers “Regalami Un Sorriso”, ARCI Campiglio, CNA Pensionati, Sci Montagna Pistoiese, Montecatini Marathon, Le Lumache Mezzana, Associazione Voglia di Vivere, Circolo ARCI Piazza, Club Alpino Italiano Pistoia, Gruppo Trekking Val Sestaione, Sezione Alpini Cutigliano, Sezione Alpini Abetone, Croce Rossa Italiana Cireglio e le Pro Loco di Cireglio, Le Piastre, Pontepetri, Maresca, Gavinana, Cutigliano, Pianosinatico, Pian degli Ontani ed Abetone..

