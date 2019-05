Ponte Fibbiana-Limite, Bagnai: "Incontro pubblico con la cittadinanza"

Venuto a conoscenza della circostanza che ANAS, nella sua qualità di stazione appaltante della realizzazione del ponte di collegamento tra Fibbiana e Capraia, ha inviato nei giorni scorsi avvisi ai soggetti interessati da un piano particellare di esproprio con invito a rispondere a stretto giro di posta formulando eventuali osservazioni, e che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto, dopo averne fatto debita richiesta, una copia del progetto e del piano particellare, in veste di consigliere comunale neo eletto, pur trattandosi di materia non di competenza diretta del Comune ma di sicuro impatto sull’assetto urbanistico del territorio, ho chiesto al Sindaco che si faccia promotore con ANAS di una richiesta di incontro aperto al pubblico nel quale illustrare la natura del progetto in un quadro di trasparenza

L’incontro potrebbe farsi congiuntamente al vicino comune di Capraia e Limite perché riteniamo che quando si apriranno i cantieri , a seguito dell’aggiudicazione dei lavori (e a nostro avviso i tempi non saranno inferiori ad un anno ostentando fiducia in un esito non conflittuale della gara di appalto) ci pare giusto che le popolazioni interessate conoscano le modalità di realizzazione dell’opera.

Daniele Bagnai, Centrodestra per Montelupo

