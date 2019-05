Pratolino, il Laboratorio didattico ambientale con scuole di Firenze e Empoli

Il Laboratorio didattico ambientale della Città Metropolitana di Firenze svolge da venticinque anni, nel Parco Mediceo di Pratolino, attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rivolte a tutte le scuole del territorio.

Il laboratorio ha sempre operato in coerenza con l'evoluzione dell'educazione ambientale e dei suoi successivi sviluppi. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 goals rappresentano ora un importante punto di riferimento per le sue strategie educative.

Nei mese di maggio e giugno si svolgono importanti iniziative in tema di sviluppo sostenibile e Agenda 2030 alle quali il Laboratorio ha inviato la propria adesione, come Il Festival dello sviluppo sostenibile, dal 21 maggio al 6 giugno 2019. Il Laboratorio della Metrocittà ha partecipato organizzando un incontro di formazione su tematiche educative di sviluppo sostenibile per docenti referenti di educazione ambientale, docenti interessati ed educatori ambientali che si è tenuto lunedi 27 maggio nel Parco di Pratolino, con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale di Firenze, del Club Unesco di firenze, dell'Associazione italiana per la scienza della sostenibilità (Iass).

La Settimana europea dello sviluppo sostenibile si tiene invece dal 30 maggio al 5 giugno. Il laboratorio aderisce organizzando insieme al liceo Pascoli di Firenze l'evento finale del progetto “Comunita scolastiche sostenibili” durante il quale saranno presentati gli elaborati dei quattro istituti superiori partecipanti al progetto (liceo Pascoli e Iis Gramsci di Firenze, Iis Ferraris-Brunelleschi e liceo Virgilio di Empoli) e le attività relative al piano del liceo Pascoli “Tessere relazioni per un futuro condiviso” in materia di sostenibilità ambientale e sociale, uso responsabile del denaro e finanza etica, mediazione. L'evento si terrà mercoledi 5 giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 13 presso il liceo, a Firenze in viale don Minzoni.

