Quarta edizione del Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina

Capraia Fiorentina si appresta a vivere alcuni giorni di divertimento e tifo per la quarta edizione del Palio dei Rioni, divenuto ormai un appuntamento fisso e atteso dopo il successo degli anni scorsi.

Dal 30 maggio all'8 giugno, rappresentanti dei rioni del paese si sfideranno in gare di calcio a cinque, pallavolo, corsa podistica, tiro alla fune, briscola, e nel “torneo dei bambini”, comprensivo di tiro alla fune, corsa nei sacchi ,"tiro nel cardano", sulla scia della tradizione manifatturiera capraina che realizzava questi oggetti, le new entry gioco della spugna e lancio dei cerchi.

Capraia è divisa in quattro zone, definite appunto “rioni”, che hanno mantenuto nomi e colori sociali delle prime edizioni interrotte nel 1991. Il Castello (colore azzurro) comprende “Capraia alta”, oltre al borgo medievale, il “Centro” (colore verde) si estende lungo la via principale del paese, il “Casenuove” (colore rosso) riunisce le abitazioni di più recente costruzione nella zona del campo sportivo, “Mazzantini” (colore giallo) comprende tutta l'area vicina alla riva del fiume Arno, sotto il ponte venendo da Montelupo F.no.

La rassegna coinvolge tutta la comunità e molte persone si impegnano per mesi per costruire il programma delle gare ed organizzare l'evento, assieme al Comune di Capraia e Limite, che ha concesso il patrocinio, al Comitato Palio Capraia Fiorentina, alla Pro-Loco Capraia e Limite, all'Associazione Santa Grania, al Comitato Capraia in Festa, all'Atletica Capraia e Limite ed al Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci.

Primo appuntamento giovedì 30 maggio alle 21,00, quando inizierà la kermesse con la rappresentazione teatrale “Mi concede questo ballo?” di Gianni Marini, in piazza Madre Teresa di Calcutta, inscenata dalla compagnia capraina “L’isola che non è”.

Venerdì 31, alle 19,00, al via le gare con il torneo di calcetto ragazzi e alle 20,00 adulti al campo sportivo, seguito alle 21,30 dalla pallavolo femminile presso il circolo Mcl. Sabato 1°, alle 21,00, torneo di tiro alla fune femminile in piazza M. T. di Calcutta. Domenica 2, alle 9,30, partenza della corsa podistica nei pressi del bar “Pit Stop” in via Rio e Casino, mentre alle 17,00 si svolgerà il “Palio dei bambini” sul prato nella parte finale di piazza M.T. di Calcutta. Dalle 21,00, torneo di tiro alla fune maschile in via Madre Teresa di Calcutta.

Lunedì 3, presso il campo sportivo, torneo di calcetto ragazzi e adulti dalle 19,00 e, alle 21,30, torneo di pallavolo femminile al circolo Mcl di via Verdi. Idem martedì 4 e mercoledì 5, con l'aggiunta, alle 21,30, del torneo di briscola al circolo Arci di via Allende. Giovedì 6 , calcetto ragazzi e adulti dalle 19,30 e pallavolo femminile e briscola dalle 21,30, mentre venerdì 7 dalle 19,00 calcetto e dopo cena la pallavolo femminile.

Domenica 2, mercato e street food lungo le vie del paese dalle 8,00 alle 24,00 con ambulanti da tutta Italia e banchi di tutti i gusti, spazio gioco per bambini con gonfiabili. Sabato 1° street food dalle 18,00 alle 24,00 in via Madre Teresa di Calcutta.

Sabato 8 giugno, alle 20,00, appuntamento con la cena conclusiva in piazza M. T. di Calcutta, durante la quale avverrà la proclamazione del rione vincitore con consegna dei premi. Per prenotarsi alla cena è necessario rivolgersi al Circolo Mcl di via Verdi o al Circolo Arci di via Allende. Costo: 15 euro gli adulti, 10 euro i bambini, gratis sotto i 6 anni.

