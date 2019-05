Sparano durante una rapina a Firenze, sotto choc bimba di 9 anni

Poteva finire in tragedia una rapina a Firenze, ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Alle 20 di ieri, mercoledì 29 maggio, due ladri sono entrati in un supermercato in via Rocca Tedalda e hanno esploso un colpo di pistola.

Era presente anche una donna con la figlia di nove anni. La madre, alla vista dei rapinatori, ha fatto nascondere la piccola sotto le casse. I malviventi hanno sparato in aria poiché i dipendenti si sono rifiutati di consegnare i soldi, poi sono fuggiti.

La bimba, illesa ma sotto choc per l'accaduto, è stata portata all'ospedale pediatrico Meyer per accertamenti.

