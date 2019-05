Da sabato prima ora gratuita per i parcheggi del policlinico

Da sabato 1 giugno diventa gratuita la prima ora di sosta nei parcheggi “Fast Park” ed “Eliporto” che servono il policlinico di Siena, Santa Maria alle Scotte.

La nuova tariffazione stabilisce che la prima ora non avrà nessun costo per gli utenti mentre la seconda ora e la giornata intera continueranno ad avere le tariffe, rispettivamente, di 1 e 2,50 euro.

“Una decisione presa dalla Giunta comunale - spiega il nuovo presidente di Siena Parcheggi Massimo Castagnini – per agevolare le persone che devono recarsi presso il policlinico per assistere familiari o per le proprie cure. Una misura attesa dalla cittadinanza, dettata dal buon senso e da me pienamente condivisa, resa possibile grazie anche alla situazione economico-finanziaria di Siena Parcheggi che rende l’operazione sostenibile. Con l’Amministrazione comunale siamo d’accordo di valutare prossimamente l’eventuale possibilità di un’ulteriore riduzione delle tariffe”.

Ricordo ancora – continua il presidente Castagnini – che Siena Parcheggi, società partecipata al 100% dal Comune di Siena, garantisce già la totale gratuità dei parcheggi per i diversamente abili e per i donatori di sangue, emocomponenti e cellule staminali negli orari dedicati a queste meritorie attività”.

Siena Parcheggi ha rinnovato completamente i vertici societari nel corso dell’ultima assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso 24 maggio.

L’Amministrazione Comunale ha chiamato alla presidenza della società Massimo Castagnini, manager di provata esperienza che è stato Vice Direttore Generale di Banca Toscana eAmministratore Delegato del Consorzio Operativo del Gruppo Mps, il centro di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione nonché delle attività di back office dei servizi amministrativi per le società della banca con oltre 3.000 addetti e settesedi in Italia.

Insieme al nuovo presidente fanno parte del Cda che resterà in carica 3 anni: Umberto Bartalucci (Vice Presidente) e Simona Sacconi Bruni.

Rinnovato anche il Collegio dei Sindaci Revisori che attualmente è composto da: Stefano Guerrini (Presidente), Stefano Falaschi e Claudio Bartalucci Miceli. I nuovi Sindaci RevIsori Supplenti sono Giulio Bruni e Gabriele Lorini.

Fonte: Siena Parcheggi - Ufficio Stampa

