Una scarica di pugni in faccia mentre viaggiava in tram a Firenze, sotto gli occhi degli altri passeggeri terrorizzati dalla scena. Un 30enne ucraino è stato picchiato e poi trasferito in pronto soccorso a Torregalli. Secondo quanto affermato dalla polizia, sarebbero stati due uomini, originari con tutta probabilità dell'Est Europa, che hanno massacrato l'uomo per "uno sguardo di troppo". L'episodio è avvenuto a pochi metri dalla fermata Valfonda, direzione Porta al Prato.

