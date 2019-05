Sicurezza stradale, incontro in Prefettura con gli studenti fiorentini

Un centinaio di studenti fiorentini ha partecipato alla Giornata formativa sulla sicurezza stradale che si è svolta oggi in Prefettura, a Palazzo Medici Riccardi. L’iniziativa è il primo appuntamento della campagna di comunicazione della Prefettura per promuovere tra i ragazzi delle scuole superiori il tema della guida corretta e responsabile. Proprio allo scopo di risvegliare l’attenzione sull’incidentalità stradale, che continua a rappresentare la prima causa di morte dei giovani in Italia e in Europa, nel corso dell’incontro è stato proiettato il film “Young Europe”, scritto e diretto da Matteo Vicino e realizzato nell’ambito del Progetto Icaro della Polizia Stradale. La pellicola, che ha vinto numerosi premi, narra le storie diverse di cinque giovani europei, legate da un unico filo conduttore: un incidente automobilistico cambia per sempre il corso delle loro vite. Attraverso un mix efficace di tecnica cinematografica e linguaggio in grado di catturare l’attenzione di un pubblico giovane, il film lascia nello spettatore un messaggio chiaro: non esistono coincidenze sfortunate, si deve essere sempre consapevoli e protagonisti della propria esistenza.

L’incontro è stato aperto dal saluto del prefetto Laura Lega che, rivolgendosi ai ragazzi, ha detto: “tutti voi da oggi sarete i nostri ‘ganci’ con le vostre famiglie, i genitori, i fratelli, le sorelle e poi gli amici per testimoniare l’importanza della sicurezza stradale che è un’assoluta priorità”. “A voi il compito di affiancarci, ha proseguito Lega, per promuovere sempre più incisivamente una crescente sensibilizzazione su questo tema che ogni hanno registra ancora alti numeri di decessi e feriti”.

Sono poi intervenuti il comandante della Sezione di Polizia Stradale di Firenze Carmine Tabarro e il sostituto commissario Andrea Borghi che ha spiegato alcune delle cause più frequenti di incidenti stradali, mostrando immagini che hanno molto coinvolto e interessato la platea. I lavori sono stati chiusi dal regista Matteo Vicino che ha sottolineato che il film è nato dalla collaborazione vincente tra la Polizia Stradale e il mondo dell’arte. “Il messaggio artistico, ha detto il regista, è la forma più sublime per comunicare le cose nella maniera più idonea”.

All’evento hanno partecipato un centinaio di studenti delle classi terza e quarta dell’Istituto Buontalenti, dell’Istituto Cellini e del Liceo Alberti, accompagnati dai loro docenti. Presenti all’iniziativa alcune onlus impegnate a diffondere la cultura della sicurezza stradale: le Associazioni “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni”, le Fondazioni “Matteo Ciappi” e “Claudio Ciai”.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze