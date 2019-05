Spacca distributore e vetrate con un martello al pronto soccorso: denunciato a Empoli

Quest'oggi, giovedì 30 maggio, i carabinieri di Vinci hanno denunciato in stato di libertà un 48enne italiano senza fissa dimora e con precedenti, per aver danneggiato i locali del del pronto soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Alle 4 è giunta la chiamata dalla sala di attesa. L'ubriaco ha rotto i vetri delle porte d'ingresso, poi ha spaccato il distributore di bevande, tutto con l'aiuto di un martello poi posto sotto sequestro. I carabinieri lo hanno bloccato in evidente stato di alterazione psicofisica. Danneggiati anche i vetri della porta di accesso principale dell’ospedale, il bancone dell’accoglienza e un vetro dietro al bancone.

