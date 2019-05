Tenta di sostituire il lavoratore irregolare sotto il nome di uno a norma: denunciato

Senza permesso di soggiorno, senza contratto di assunzione e che tentava di essere identificato dalla ditta sotto il nome di un altro dipendente, questo invece regolarmente assunto e con soggiorno ad hoc. Questa la scoperta dei carabinieri forestali di Borgo San Lorenzo durante un controllo in una ditta boschiva a Scarperia e San Piero. Oltre a questo sono state trovate svariate anomalie riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro. Nello specifico: la violazione per non aver effettuato i corsi di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; la violazione per non aver nominato il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la violazione per non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse un’adeguata informazione e formazione in relazione ai rischi e alle lavorazioni effettuate nel cantiere forestale. In totale sono arrivate multe per 2mila euro e il titolare e datore è stato denunciato.

