Tenta di rapinare donna in auto, un passante lo fa arrestare a Firenze

Fondamentale l'aiuto di un cittadino per giungere all'arresto e alla successiva carcerazione di un 46enne con precedenti, Mario De Bonfils, nei guai dopo una tentata rapina avvenuta martedì 14 maggio alle 18.30 circa. L'uomo si era avvicinato a una donna che stata aspettando nella sua auto in via Spinucci a Firenze. La donna ha cominciato a urlare e alcuni passanti si sono avvicinati. L'uomo ha tentato di sviarli dicendo che la donna era la sua fidanzata, quando in realtà erano sconosciuti, e che quella era una semplice discussione tra amanti. Uno dei passanti, di origine albanese, è però riuscito a mandar via l'uomo e quando è andato nella caserma dei carabinieri di Rifredi ha visto per caso il malvivente. Ha avvertito i militari che prontamente lo hanno fermato. L'ordinanza emessa dal gip Federico Zampaoli su richiesta del pm Ester Nocera ha permesso il trasferimento in carcere dopo il riconoscimento del rapinatore da parte della stessa vittima.

