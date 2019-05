Il Cuore si scioglie: 'Un'altra strada è possibile', cena solidale alle Piagge

Finanziare le uscite in strada la notte e sostenere le attività della casa famiglia dove vengono accolte ragazze vittime della tratta e della prostituzione e del laboratorio di pelletteria. È l’obiettivo del crowdfunding Un’altra strada è possibile, promosso dall’Associazione Comunità Giovanni Paolo XXIII, in collaborazione con le sezioni soci Coop di Firenze Nord Ovest e la Fondazione Il Cuore si scioglie.

Per sostenere le attività del progetto di Un’altra strada è possibile la Sezione soci Coop di Firenze Nord Ovest organizza una cena. L’appuntamento è permercoledì 5 giugno, alle 20, presso il centro commerciale Coop.Fi delle Piagge, che, come ogni anno, diventerà una grande piazza di solidarietà per ospitare la cena di raccolta fondi.

Ad aprire la serata sarà l’esibizione musicale dell’orchestra Mammamù, della Scuola di Musica di Fiesole.

È richiesto un contributo di euro 10 che andrà interamente a sostegno del progetto di crowdfunding.

Dopo il successo dello scorso anno, quando alla cena solidale parteciperanno 600 persone, l’obiettivo per mercoledì prossimo è quello di superare il record. Le iscrizioni sono già oltre 400.

Chi vuole partecipare può prenotare al 331.8488871 o al 055.4376343 oppure ai banchini che la sezione Soci Coop di Firenze Nord Ovest organizzerà sabato prossimo nei punti vendita di: Novoli, Carlo del Prete, Le Piagge e Piazza Leopoldo.

Il progetto Un’altra strada è possibile, che si può sostenere anche con donazioni online sulla piattaforma di Eppela al linkwww.eppela.com/progettipensaticonilcuore

nasce per valorizzare e sostenere le attività dell’Associazione Comunità Giovanni Paolo XXIII, che a Firenze, da oltre due anni, con l’unità di strada si mobilita per aiutare le ragazze vittime della tratta e dello sfruttamento della prostituzione a farsi una nuova vita.

L’unità di strada durante i suoi giri notturni contatta le ragazze e consegna loro un numero di telefono che potranno chiamare in qualsiasi momento di difficoltà o se decidessero di scappare dalla strada. Per coloro che riescono a scappare dai propri aguzzini, l’Associazione prevede un periodo in un casa famiglia, dove l’aria che si respira è davvero quella di una famiglia e le giovani intraprendono un percorso che le aiuterà ad integrarsi, ad essere autonome e ad imparare una professione, grazie al nuovo laboratorio di pelletteria Another Skin.

Con i fondi raccolti con il crowdfunding, che verranno raddoppiati dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, verranno finanziate le uscite in strada e le attività della casa famiglia. Si punta inoltre all’acquisto di una nuova macchina da cucire che permetterà di riutilizzare scarti del taglio di pellame appezzandoli, visto che la produzione del laboratorio è realizzata con scarti di pellame donato.

“Il progetto Un’altra strada è possibile nasce per sostenere attività indispensabili per aiutare le ragazze vittime della strada e dello sfruttamento della prostituzione. Si tratta per la maggioranza di ragazze giovani, arrivate in Italia con l’inganno e per le quali la strada è l’unica vita possibile – fanno sapere dall’Associazione – con questo progetto vogliamo dimostrare che una alternativa c’è e renderla reale per un numero sempre maggiore di giovani donne”.

“Iniziamo in questi giorni la nostra attività di raccolta fondi. Abbiamo previsto diverse iniziative, fra cui, la più importante, la cena al Centro Commerciale Le Piagge del prossimo 5 giugno, il cui ricavato verrà devoluto completamente al progetto che vuole dare una nuova famiglia e nuove opportunità a chi vive per strada” afferma Viviana Quaglia, presidente della sezione soci Firenze Nord Ovest.

“La campagna Pensati con il Cuore - spiega Daniele Lanini, responsabile progetti di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie - ha l'obiettivo di sostenere le numerose realtà che ogni giorno in Toscana si impegnano nel campo della solidarietà, cercando di contribuire insieme al bene comune del nostro territorio. Una modalità partecipativa che sta generando risultati importanti: negli ultimi due anni siamo riusciti a mettere a disposizione della solidarietà in Toscana oltre 590 mila euro per 41 progetti. Ma soprattutto siamo riusciti a rendere protagoniste le persone, che hanno avuto modo di scegliere quale progetto sostenere e il modo in cui farlo”.

Anche per incrementare la conoscenza delle realtà e dei progetti sul territorio, da maggio 2018 il canale Medium della Fondazione, al link https://medium.com/@Cuoresiscioglie racconta le storie al centro della campagna Pensati con il Cuore.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

