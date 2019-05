Violenze sessuali, arrestato 20enne per tre episodi a Firenze

Un 20enne studente a Firenze ma di origini cinesi è stato arrestato a Firenze dalla polizia per violenza sessuale aggravata avvenuta su tre connazionali in poche settimane. Il giovane era già stato protagonista di un episodio lo scorso 19 maggio. Gli incontri partivano dopo i contatti su una chat di incontri. Il giovane ha invitato la ragazza a cena e lei, dopo aver mangiato, avrebbe bevuto fino a sentirsi male. In quella situazione lui ha abusato di lei ma questa è riuscita a scappare colpendolo con una bottiglia di vetro vuota in testa. Bottiglie di alcolici, e alcuni oggetti personali della vittima, sono stati trovati nell'abitazione dalla polizia, nel corso della perquisizione eseguita immediatamente dopo la denuncia. La giovane ha poi raccontato sulla chat ad alcune amiche il grave fatto e un'altra ragazza, compagna di studi del 20enne, si è fatta avanti denunciando lo stesso fatto. Il terzo fatto raccolto nelle indagini è del 10 maggio scorso.

