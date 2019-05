Volantini anti-fascisti a Pontedera, Lega: "Accuse ignobili"

La portavoce della Lega di Pontedera, su alcuni volantini ritrovati nei pressi della Biblioteca Gronchi a firma Valdera Antifascista.

Continuano i tentativi della sinistra di screditare la prima forza politica nazionale. Nei pressi della Biblioteca Gronchi sono stati rinvenuti alcuni volantini anti-fascisti in cui la sinistra cerca di screditare l’operato della Lega con attacchi e accuse pesantissime. “La Lega crea e incrementa paura e insicurezza, fomentando una guerra tra poveri – si legge – … picchiatori professionisti vestiti con camicia e cravatte”. E ancora: “Stanno creando uno stato di polizia e di controllo semi totale per poter decidere sulla pelle delle persone”. “Offese e accuse ignobili! Sono queste le strategie della sinistra per cercare di vincere le elezioni al ballottaggio. Queste sono le proposte e le idee che hanno in mente per far crescere la nostra città – commenta Rebecca Stefanelli, portavoce della Lega pontederese – non hanno più armi a disposizione e cercano di screditare gli avversari, ma non capiscono che in questo modo rafforzano ancora di più l’elettorato che ci dà fiducia.”

Fonte: Lega Pontedera

