CAMST, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Montopoli in Val D’Arno, apre le porte alla cucina in Via San Sebastiano n.27, per mostrarsi ai bambini e alle famiglie, per parlare con chi ogni giorno prepara i pasti serviti nelle mense scolastiche, per conoscere le materie prime usate e per verificare la sicurezza e la qualità garantitevi. La cucina sarà aperta dalle ore 11.00 di sabato 1 giugno.

Fonte: ufficio stampa

