Accoltellato vicino casa, 50enne grave in Versilia

Due persone lo hanno atteso vicino a casa sua per accoltellarlo: è successo in una frazione di Camaiore, Santa Maria Albiano, alle 23 di ieri, giovedì 30 maggio. La madre del 50enne ferito ha dato l'allarme dopo che questi è riuscito come poteva a salire in casa. Le ferite riportate sono alla schiena, al bacino e alla testa, quest'ultima avvenuta dopo la caduta. In seguito c'è stato il trasferimento in codice rosso all'ospedale Versilia e poi Cisanello. I carabinieri stanno cercando di fare luce sull'accaduto.

