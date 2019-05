Afa Day domani a Coperta-Massa e Cozzile: presidi informativi e dimostrazioni sulla ginnastica adattata

L’AfaDay di Pistoia accoglierà i cittadini domani sabato 1 giugno nella palestra comunale Brizzi di Coperta-Massa e Cozzile, con dimostrazioni sui corsi Afa da parte degli istruttori che operano nel territorio di Valdinievole e Pistoia. L’evento è organizzato in collaborazione con U.I.S.P Comitato Territoriale di Pistoia e con il patrocinio del Comune di Massa e Cozzile.

La ginnastica così denominata (Attività fisica adattata) è un’attività motoria non sanitaria, rivolta ad adulti e anziani che la Regione Toscana promuove in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana centro e le Società della Salute/Zone-Distretto. I corsi sono suddivisi in più tipologie: AFA di tipo A, rivolta a persone con artrosi, osteoporosi e patologie che migliorano col movimento; AFA di tipo B-OTAGO specifica per la prevenzione delle cadute ovvero lezioni rivolte ad anziani che presentano un alto rischio di cadute e che tramite questo percorso, possono migliorare l’equilibrio ed evitare fratture vertebrali, di polso o di femore; AFA di tipo C per pazienti portatori di patologie croniche. Inoltre in tutta la Ausl Toscana centro si stanno implementando corsi AFA dedicati alla fibromialgia.

Unici nell’Azienda, i territori delle Società della Salute di Pescia e Pistoia all’interno della dialisi ospedaliera, hanno attivato corsi AFA per pazienti nefropatici che saranno comunque progressivamente estesi anche alle altre zone territoriali. Oggi sappiamo che anche per il malato renale e per coloro che fanno dialisi il movimento è fondamentale. Il reparto di Nefrologia di Pescia è stato il primo in Italia nel 2000 a proporre una sperimentazione di questo tipo.

Info e sedi di svolgimento dei corsi AFA, anche sul sito della Ausl Toscana centro, seguendo il percorso Home/Guida ai servizi/Riabilitazione/Attività Fisica Adattata AFA o cliccando direttamente qui.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

