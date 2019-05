Al via il meeting nazionale 'Città di Empoli', ma senza Gregorio Paltrinieri: infortunio per lui

I saluti per video di Gregorio Paltrinieri dagli Stati Uniti hanno aperto il 27° meeting nazionale 'Città di Empoli' in corso fino a domenica mattina 2 giugno alla piscina comunale scoperta nel Parco di Serravalle. Il 24enne talento carpigiano avrebbe gareggiato alla kermesse organizzata dal T.N.T. Empoli se non si fosse infortunato al gomito, lo scorso 5 maggio, al traguardo di una prova americana sui 5 km di fondo. “Sono dispiaciuto – ha detto via Facebook il vincitore dei 1500 stile alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro - di non essere a Empoli. Il guaio fisico mi ha costretto a una decina di giorni di sosta e così devo recuperare la forma ideale lavorando in collegiale a Flagstaff (Arizona) verso i Mondiali di luglio in Corea del Sud. Spero, comunque, che il mio sia un arrivederci all'anno prossimo”.

Poi, nei locali dalla Var Group dove è stata illustrata la manifestazione in dettaglio, è intervenuto il presidente della società biancazzurra Giovanni Pistelli: “La presenza di Paltrinieri avrebbe completato un terzetto di olimpionici iniziato da Federica Pellegrini e continuato da Massimiliano Rosolino. A ogni modo, siamo fieri di quanto abbiamo realizzato dalla 25a edizione sin qui. Un compito fondamentale è sempre stato svolto dai molti sponsor, che ringrazio uno per uno, nonché dai quotati concorrenti. Per fortuna, è pure spuntato il sole e tutti gli atleti ne beneficeranno. Anche i nostri portacolori, guidati dal capitano Simone Ercoli con le azzurre Linda Caponi e Ginevra Taddeucci, si faranno valere come al solito. Tuttavia, per crescere ancora, bisogna ampliare il vivaio trovando bambini già predisposti a questo sport. Da noi, fra l'altro, troverebbero le condizioni giuste per avvicinarsi all'agonismo”. Il coordinatore dell'evento Andrea Volpini, quindi, ha sottolineato un altro aspetto: “Garantiamo attività di alto livello e siamo un esempio di serietà. Non a caso, abbiamo coniato lo slogan 'più nuoto e meno bulli' per tenere i ragazzi lontani da brutte tentazioni”.

