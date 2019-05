Un 46enne marocchino è stato arrestato a San Romano di Montopoli durante un servizio antidroga dei carabinieri del Norm di Pontedera e della locale stazione. Con sé aveva 2 panetti di hashish per oltre 1 kg di peso, oltre a due bustine con 25 g dello stesso stupefacente e 3.300 euro in contanti, ritenuti guadagno di spaccio. Una volta in manette, è stato trasferito nel carcere di Pisa.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno