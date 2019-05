Banco del Mutuo Soccorso a Firenze per il nuovo album

Il Banco del Mutuo Soccorso presenterà il nuovo album “Transiberiana” a Firenze lunedì 17 giugno. Il nuovo lavoro, uscito sul mercato internazionale per l’etichetta tedesca Inside Out Music/Sony Music Group, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico, debuttando al secondo posto nella classifica dei vinili e al diciannovesimo di quella generale, tra i dischi più venduti in Italia.

Per l’occasione, la storica band incontrerà il pubblico alla Libreria Il Libraccio, in Via de’ Cerretani 16r, alle ore 18.30: racconterà il nuovo lavoro, rispondendo alle domande e curiosità dei fan, e firmando autografi.

“Transiberiana” è il primo album di inediti del Banco dopo 25 anni. Il precedente, “13”, risale al 1994. Dopo le dolorose vicissitudini degli ultimi anni e la perdita di due membri fondatori, il Banco è tornato per ribadire il proprio ruolo storico di protagonisti della scena prog italiana ed internazionale. Il nuovo lavoro è un viaggio autobiografico, un intero tragitto metaforico vissuto in prima persona nel corso degli anni. Un viaggio fatto di moltissimi incontri, ricco di presenze, di avventure e di incidenti. Le undici nuove composizioni che danno vita a “Transiberiana” sono il riflesso di tutta la carriera del Banco e di ciò che la band è al giorno d’oggi, l'altra faccia di una storia che continua e che fa proprio il tempo nuovo. “Per la prima volta è arrivato prima il titolo, poi la musica. Ci ho riflettuto a lungo, volevo trovare un titolo che rappresentasse tutto questo, sul quale costruire il racconto della mia vita di compositore e di essere umano” ha dichiarato Vittorio Nocenzi.

Quarantasei anni intercorrono tra il “Salvadanaio” e “Transiberiana”, anni di mutamenti profondi nella società, nel costume e nel gusto. Cambiamenti percepibili nel nuovo lavoro, senza che però il Banco abbia perso la sua essenza originale, il suo approccio fuori dagli schemi, lontano dal luogo comune, d’avanguardia pur mantenendo un legame viscerale con le radici della musica.

Il Banco del Mutuo Soccorso è guidato fin dagli esordi da Vittorio Nocenzi (pianoforte, tastiere e voce): del gruppo fanno parte Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica), Nicola Di Già (chitarra ritmica), Marco Capozi (basso), Fabio Moresco (batteria) e Tony D’Alessio (lead vocal).

Fonte: ufficio stampa

