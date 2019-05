Pallone e ricerca insieme, a Fucecchio 'Diamo un calcio al cancro al seno'

Il calcio è un veicolo per fare del bene, Fucecchio ne è una prova. Domenica 16 giugno alle 21 si terrà allo stadio Corsini una partita benefica per raccogliere fondi per la ricerca, il fine ultimo è quello di aiutare l'Airc nella lotta al cancro al seno.

L'idea è di Edoardo Parisi e di Chiara Giuntoli, che ha superato la sua battaglia personale e ha deciso di pensare in grande. Parisi inoltre è un ex giocatore del Fucecchio e l'idea è stata quasi 'automatica'.

Gli ex giocatori del Fucecchio e alcune All Stars si sfideranno per solidarietà. In campo ci sarà agonismo ma soprattutto la voglia di aiutare gli altri, in questo caso la ricerca.

Grande partecipazione anche da parte dei commercianti di Fucecchio, i quali hanno partecipato con alcuni loro prodotti: questi contributi saranno poi i premi della lotteria, i cui fondi andranno in beneficenza. Disponibilità da parte dell'Ac Fucecchio, che ha concesso il campo a titolo gratuito, e da La Fonte del Gelato, che ha già fatto un gusto speciale tempo fa e sarà presente al Corsini con i suoi prodotti.

L'entrata alla partita è a offerta libera, il ricavato della serata sarà interamente donato a AIRC e all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

Gianmarco Lotti

