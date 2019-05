Centri per l’impiego, prosegue il confronto tra sindacati e Regione Toscana

Centri per l’impiego: prosegue il confronto tra i sindacati e la Regione Toscana sui contenuti del protocollo d’intesa siglato il 15 maggio scorso, ed in particolare per individuare congiuntamente, attraverso il lavoro del tavolo tecnico appositamente costituito, e che si riunirà nuovamente il 3 giugno, idonee soluzioni affinché nelle procedure concorsuali, che saranno effettuate entro il 30 giugno in attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”, venga valorizzata l'esperienza e la professionalità maturata dagli operatori che da tempo si occupano di politiche attive del lavoro nell’ambito del Sistema Regionale dei Servizi Pubblici per l’Impiego della Regione Toscana. Obiettivo rilevante che, con piacere, abbiamo visto assumere in maniera unanime, anche dal Consiglio regionale con la risoluzione del 29 maggio, in un percorso comune che risulta rafforzato dalla richiesta di confronto inviata dal presidente Rossi ai ministri Buongiorno e Di Maio per attivare un confronto su questi temi. Un richiamo a responsabilità anche da parte dei sindacati. Il Governo si attivi celermente per individuare soluzioni che consentano di superare i vincoli attualmente in essere per rispondere alle legittime aspettative dei tanti lavoratori e lavoratrici che da anni contribuiscono al buon funzionamento del Centri per l’Impiego. Poter valorizzare professionalità e competenze significherebbe innanzitutto garantire qualità e stabilità al lavoro ma anche a servizi per i cittadini fondamentali e che non possono essere ritenuti tali solo in campagna elettorale.

Fonte: Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze

