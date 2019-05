Con 165 g di marijuana nel Giro d'Empoli, arrestato 25enne per la terza volta in tre anni

Parcheggiatori abusivi a Empoli, spaccio e irregolari in città. Questi gli obiettivi del servizio di controllo della polizia del locale commissariato nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio.

Sono stati controllati dall'ufficio anticrimine e dal reparto prevenzione crimine Toscana 20 auto e 40 persone. È stato emesso un foglio di via con divieto di ritorno per tre anni nei confronti di un 18enne con domicilio in un campo nomadi di Pistoia. Su di lui gravano precedenti per furto in casa e ricettazione, con lui una minore anch'ella nomade e con precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati beccati mentre suonavano i campanelli delle case in zona Canto Ghibellino nel Giro d'Empoli. Si pensa che l'intento fosse quello di entrare nelle case.

Alle 20 in piazza del Popolo è stato arrestato un 25enne gambiano che nello zaino e negli slip nascondeva 165 grammi di marijuana, suddivisi in 21 dosi pronte allo spaccio. Il giovane era già stato arrestato il 15 giugno 2018 e il 22 aprile 2017. Il 25enne ha tentato di scappare a bordo della sua bicicletta ma gli agenti della volante lo hanno subito preso. Una volta in manette, è stato trasferito in cella nella questura di Firenze. Oggi si terrà l'udienza di convalida e il processo per direttissima.

