Confiscati beni per 1,5 milioni di euro a imprenditore cinese di Carmignano

Sono stati confiscati beni per 1,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore tessile 38enne residente a Carmignano. La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Firenze ha confiscato una villa a Tavola di Prato, quote di due società, conti correnti bancari, tre vetture e altre disponibilità finanziarie. La confisca conferma il sequestro avvenuto nel 2017. Sulla fedina penale dell'uomo gravano condanne per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gioco d'azzardo, e nel 2012 anche arrestato per contrabbando tramite aziende 'cartiere'. Nonostante il suo tenore di vita molto alto, per alcuni anni ha dichiarato redditi esigui con imposte pari a zero euro.

Tutte le notizie di Carmignano