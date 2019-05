Coppia fermata a Pisa in possesso di droga: lei minorenne

Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pisa hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 24enne di origine tunisina. Per lo stesso reato è stata anche denunciata una minorenne.

I due sono stati perquisiti in Via Bonaini e trovati in possesso di 6 involucri contenenti 2 grammi di eroina e 10 con 5 grammi di cocaina. La perquisizione si è poi spostata nel domicilio dove sono stati trovati altri 2 grammi di hashish, 2 di eroina e 6265 euro.

Per questa mattina è previsto il giudizio per il 24enne al Tribunale di Pisa.

