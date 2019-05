Il Coro Giovanile della Toscana rende omaggio a Leonardo da Vinci

Terzo appuntamento per il Da Vinci Baroque festival che arriva, domani serea, 1 giugno alle 21, nella terra di Leonardo Da Vinci. Segnatamente nella Pieve di San Giovanni Battista a Sant'Ansano. In scena il Coro Giovanile della Toscana per una performance musicale unica e speciale, assolutamente inedita, con la quale attraverso la musica sarà fatta rivivere l'epoca dell'uomo che sognava di volare. Un full immersione nella bellezza, nella genialità e nelle atmosfere di un tempo musicale che - attraverso voci straordinarie - saprà catturare lo spettatore. Il coro riunisce 50 giovani coristi selezionati, provenienti dalle diverse province toscane e da varie esperienze corali. Nel maggio 2018 il Coro ha ottenuto il secondo posto nella categoria “Cori misti” e il terzo nella categoria “Ensemble vocali” presso l’International May Choir Competition di Varna (Bulgaria). La preparazione e la direzione del Coro Giovanile Toscano sono affidate al Maestro Benedetta Nofri. Il Da Vinci Baroque Festival è un'esperienza unica nella Toscana ed è nato cinque anni fa per iniziativa del Maestro Samuele Lastrucci che, in apertura della rassegna 2019, ha diretto un magnifico evento a San Miniato nella chiesa del Santissimo Crocifisso. Prossima tappa del Festival il 9 giugno a Pisa.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci