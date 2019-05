Domande aperte per il Servizio Civile a Santa Maria a Monte

I ragazzi tra i 18 e i 29 anni possono presentare domanda per effettuare il SERVIZIO CIVILE REGIONALE.

Sarà possibile svolgere il servizio in ambito CULTURALE, EDUCATIVO e SOCIALE in uno dei Comuni dell’ENTE: Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE ENTRO IL GIORNO 7 GIUGNO 2019 – ore 14 tramite il Portale della Regione Toscana raggiungibile mediante i siti Internet dei Comuni indicati.

Per info: Sportello Servizio Civile Regionale e Universale Comune di Santa Croce sull’Arno - Piazza del Popolo, 8 0571.389974 – serviziocivile@comune.santacroce.pi.it;

Ufficio Urp Comune di Santa Maria a Monte – Piazza della Vittoria, 47 0587.261617 - urp@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

