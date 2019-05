Teatro Estivo per ragazzi a Santa Maria a Monte

Sarà un'estate diversa al Teatro di Bo'. Una estate all'insegna del "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare. Sarà questo il tema del Laboratorio Teatrale rivolto ai ragazzi 11-16 anni. Il Laboratorio Estivo per Ragazzi si svilupperà in 8 incontri, di 4 ore ciascuno: il giorno scelto il Mercoledì dalle ore 16.00 alle 20.00. "Il teatro è un cuore che pulsa - dice Franco Di Corcia jr anima eclettica dei Pensieri e Teatro di Bo' - è vero come la realtà e poetico come la creatività. Per i ragazzi e gli adolescenti poi il teatro è un linguaggio che attraversa corpo, mente ed intuito, è un’arte che si basa sulla relazione, forma il pensiero critico e costruisce l’individuo. Il teatro è azione, è guardare per guardarmi, per guardare l’altro, per guardare la comunità" La partenza di MY Dream (che è il titolo del Laboratorio Teatrale Estivo) sarà il 19 giugno. Il Laboratorio sarà condotto da Franco Di Corcia jr - formatore, pedagogo teatrale nonché direttore artistico - coadiuvato dall'assistenza di Mattia Pagni - attore e creativo del Teatro di Bo'.

