Esami del sangue senza file nel Pistoiese: arrivano le prenotazioni

Da domani sarà più facile e veloce eseguire un esame del sangue nei presidi sanitari della zona di Pistoia grazie alla nuova programmazione aziendale su appuntamento. Per richiedere la prenotazione i cittadini, muniti dell’impegnativa del medico di famiglia, potranno recarsi nei punti CUP presenti sul territorio della zona distretto pistoiese. La prenotazione su appuntamento non riguarda naturalmente le urgenze che saranno sempre garantite; inoltre i campioni biologici potranno essere consegnati e accettati nella fascia oraria di accesso.

La definizione di un orario su appuntamento mediante agende di prenotazione unica, è stata decisa per motivi di trasparenza e di gestione delle liste. Per il cittadino la nuova modalità significa evitare lunghe attese grazie alla possibilità di scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento e accedere quindi direttamente e senza file, oltre a consentire con un unico accesso al CUP di pianificare esami ripetitivi, come l’INR.

Dei punti prelievo nella zona pistoiese, l’unico punto che rimarrà invariato ad un accesso diretto, sarà quello del Ceppo (rimane invariato anche il servizio sulla Montagna Pistoiese). Sempre al Ceppo, il cittadino troverà uno sportello esclusivo dedicato all’accettazione dei campioni, separato rispetto alle postazioni di prelievo ematico.

Dal primo giugno sono stati estesi anche i giorni e gli orari di apertura di alcuni punti prelievo. Di seguito i nuovi orari:

Ex Ospedale del Ceppo: da lunedi a sabato 7.00-10.45 - accesso diretto

Piazzetta Belvedere: da lunedi a sabato 7.00-9.30 - su prenotazione

Fornaci: da lunedi a sabato 7.00-09.30 - su prenotazione

Casa della salute Viale Adua: da lunedì a sabato 7.00-9.30 - su prenotazione

Casalguidi: lunedi – mercoledi - venerdi 7.00-9.30 - su prenotazione

Bottegone: martedi-mercoledi-giovedi-sabato 7.00-9.30 - su prenotazione

Agliana: da lunedì a sabato 7.00-10.00 - su prenotazione

Quarrata: da lunedi a sabato 7.00-10.00 - su prenotazione

Montale: da lunedi a sabato 7.00-9.30 - su prenotazione

Fonte: Asl Toscana Centro

