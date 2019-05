Europee, Pd SMAM: "Sindaco e giunta facciano entrare la Lega in maggioranza"

Il voto per le elezioni europee di domenica scorsa a Santa Maria a Monte, che può essere letto anche in ottica locale, ha messo in evidenza che gli elettori hanno espresso la propria preferenza principalmente per due partiti: il PD e la Lega (assieme superano il 65%). Tutto questo è andato a discapito di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che si sono visti prosciugare il proprio elettorato dalla Lega stessa.

Ciò dovrebbe condurre a una riflessione da parte dell’intera Amministrazione e fare riconsiderare le scelte del Sindaco e della Giunta, portandoli a far entrare la Lega in maggioranza in modo tale da poter continuare a rappresentare quanto espresso con il voto di domenica.

Il nostro pensiero risulta ulteriormente rafforzato dai fatti, se si considera che nei primi 12 mesi di legislatura sono stati ben 36 i voti favorevoli della Lega in Consiglio Comunale su un totale di 53 deliberazioni. Per le restanti, i consiglieri leghisti hanno preferito astenersi. Si sottolinea quindi come non ci siano mai stati voti contrari all’attuale Amministrazione, eccezion fatta per un singolo dissenso espresso da un consigliere della Lega rispetto all’astensione esercitata dal proprio capogruppo.

A distanza di un anno dal voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, a Santa Maria a Monte il quadro è chiaro: il PD e la lista di centro-sinistra “Santa Maria a Monte di TUTTI” si confermano le uniche forze di opposizione e unica vera alternativa a questa amministrazione di centro-destra, guidata da un sindaco socialista e supportata ormai a grande maggioranza dai voti della Lega, all’opposizione soltanto sulla carta.

PD Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte