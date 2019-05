Finiscono in carcere da San Giuliano Terme e Pontedera

Nel pomeriggio di ieri due soggetti sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Pisa.

Il primo caso è successo a San Giuliano Terme, in località Ripafratta dove i carabinieri della stazione di Pontasserchio hanno arrestato un 39enne rumeno. L’uomo doveva scontare una condanna di 7 mesi per reati contro la persona, emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca.

A finire in manette poi è stato anche un 39enne di origini marocchine a Pontedera. L’uomo infatti non ha rispettato le misure emesse già a suo carico per reati legati allo spaccio, come l'obbligo di non allontanamento dal comune e quello di permanenza in casa di notte, aggravando la sua condanna. I carabinieri della stazione di Pontedera sono quindi intervenuti e il 39enne è stato trasferito, come il caso precedente, presso il carcere di Pisa.

Tutte le notizie di San Giuliano Terme