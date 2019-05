Fi-Pi-Li tra lavori e viabilità, il video del drone sulla superstrada

I lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno stanno mandando in tilt il traffico e i pendolari tra l'area di Firenze e l'Empolese Valdelsa. Nei giorni scorsi alcuni sindaci hanno scritto alla Città Metropolitana per avere lumi in merito alla situazione tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino.

La Metrocittà ha risposto con un drone, che è in volo sulla Fi-Pi-Li per vedere la situazione della strada di grande comunicazione e le alternative da adottare contro il traffico.

"Si ricorda che ogni giorno 152 treni regionali collegano Empoli-Firenze, mentre 98 collegano Firenze-Pisa e possono rappresentare un'alternativa all'uso dell'auto. Gli orari sono consultabili sul sito internet di Trenitalia" specificano dalla Metrocittà.

