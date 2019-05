Sfonda vetrina del bar per il furto, trovato in ospedale a curarsi le ferite

Aveva fatto irruzione nel bar Marabissi di Chianciano Terme spaccando la vetrina con una mazza in ferro da carpentiere per rubare la cassa e 1.900 euro di biglietti 'gratta e vinci'. Il fatto è avvenuto ieri e i carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire all'autore: un 23enne romeno residente in zona con alcune denunce a suo carico e precedenti simili. Già due volte era stato arrestato dagli stessi carabinieri intervenuti questavolta.

Durante il colpo si era coperto il volto con un passamontagna ma le telecamere di videosorveglianza hanno dato elementi molto utili per l'individuazione. Il giovane è stato trovato nell'ospedale di Montepulciano, dove si era fatto curare le ferite per la rottura della vetrina. Dalla perquisizione sono saltati fuori di biglietti gratta e vinci, la mazza e parte dei soldi.

