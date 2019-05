Ginnastica artistica, a Montelupo continuano a esibirsi i big nei campionati nazionali

Un grande successo e tanta emozione per le prime giornate dei Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica. Mercoledì si è tenuta la cerimonia di apertura presso il Palabitossi, in via Marconi a Montelupo. Anche se le gare sono iniziate alle ore 15 comincia il primo turno del programma "Glitter" aperto a tutte le ginnaste che non hanno partecipato al campionato agonistico, che in quanto rassegna nazionale ha dunque una valenza partecipativa molto più che agonistica.

Per tutta la durata della manifestazione l'ingresso è aperto al pubblico gratuitamente. Un'area bimbi e altri stand pronti a ricevere curiosi, visitatori e accompagnatori saranno a disposizione per tutto il lungo periodo di gara, che comincia il 29 maggio e arriva al 2 giugno per le categorie minori e dal 6 al 9 giugno per le categorie dalla prima alla sesta che certamente fungerà da interessante finestra di conoscenza, per uno tra gli sport considerati minori, ma certamente uno tra gli sport più impegnativi e spettacolari della compagine generale. Ieri è stato presente a Montelupo anche il presidente nazionale della Uisp, Vincenzo Manco.

La soddisfazione degli organizzatori e dell’amministrazione comunale è tanta: «Non ci aspettavamo un così ampio successo di pubblico e anche così tanti momenti emozionati. Per 10 giorni Montelupo è protagonista della ginnastica artistica femminile e ospita atlete provenienti da tutta Italia con le loro famiglie. Asp ha cercato di creare i presupposti per una perfetta accoglienza e l’amministrazione comunale ha pensato ad alcune iniziative per far conoscere Montelupo ai visitatori. I campionati sono un’occasione di socialità e incontro; Montelupo si conferma ancora una volta una realtà vitale e accogliente. Un risultato che è il frutto dell’impegno dei tanti volontari e dei genitori delle atlete».

Le gare proseguono per tutto oggi, sabato e domenica e riprenderanno giovedì prossimo dopo qualche giorno di pausa. Complessivamente le ginnaste che gareggiano a Montelupo nei due fine settimana sono 2200.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

